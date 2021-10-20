В Украине хотят перенять европейскую практику и отменить перевод часов дважды в год.

Об этом заговорили еще год назад, в октябре. Потом снова весной, перед переходом на летнее время. А теперь, за несколько недель до зимнего, об идее напомнил ее автор - спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его словам, Украина должна синхронизировать этот вопрос с решением ЕС.

Однако в Европе, которая должна была отказаться от перевода часов еще два года назад, до сих пор продолжаются дискуссии - и на практике все остается по-старому.

Разбирались, почему в ЕС решили отказаться от перевода часов, когда это произойдет и подходят ли европейские соображения Украине, которая хочет их скопировать.

Как Европа шла и не дошла до перевода стрелок

Летнее время в Европе действует с 1979 года. Изначально его ввели, чтобы снизить потребление электроэнергии, подстроившись под изменения продолжительности светового дня.

С 1996 года в Евросоюзе действует единое правило перехода на зимнее и летнее время: на час вперед в последнее воскресенье марта и на час назад в последнее воскресенье октября.

В 2000-х в Европе пришли к выводу, что экономия получается минимальной. Вместе с этим заговорили о том, что временные сдвиги могут повлиять на здоровье и ухудшить умственную и физическую работоспособность. Так появилась почва для дискуссии о том, чтобы остаться в едином времени.

В 2018 году Еврокомиссия провела общественные консультации. Жителям стран Евросоюза предлагали принять участие в онлайн-голосовании. За отмену перехода на зимнее и летнее время тогда высказались 84% опрошенных. При этом большинство проголосовали за то, чтобы остаться на летнем времени.

В 2019 году Европарламент принял важное решение - поддержал отказ от перевода часов к 2021 году.

Однако на практике никто решение не выполнил. Поскольку страны-участницы ЕС, за которыми последнее слово, не договорились, когда именно это произойдет и на каком времени лучше остаться - зимнем или летнем.

Например, во Франции 60% опрошенных хотят, чтобы у них осталось летнее время. Летнее время на постоянной основе поддержал министр экономики Германии. В Бельгии и Нидерландах с небольшим преимуществом верх одержали те, кто ратует за зимнее время. А в Греции и Португалии склоняются к тому, чтобы оставить перевод часов.

В Германии согласно опросу Института изучения общественного мнения Forsa, которое провели в этом году, 72% жителей против перевода часов дважды в год. Большинство немцев пожаловались на усталость и бессонницу от изменения времени.

В сентябре Министерство труда Чехии пришло к выводу, что страна пока не отменит переход на зимнее и летнее время. Более того, там заявили, что Чехия продолжит переводить часы еще минимум пять лет.

В Литве стрелки часов начали переводить с 2003 года и сделают это и в 2021-м году. В Австрии местные СМИ тоже пишут, что стрелки 31 октября 2021 года будут переводить на час назад.

То есть по итогу от перевода часов в Европе до сих пор не отказались, а Совет ЕС не сформировал свою позицию по этому поводу. Почему?

"Европа станет лоскутным одеялом"

Итак, этот вопрос откровенно завис между двумя основными решениями: оставить время, как есть - с переводом часов - или как-то договориться о том, на каком времени оставаться, зимнем или летнем.

"Если страны ЕС не смогут прийти к соглашению, то, что в настоящее время является большим единым часовым поясом от Испании на западе до Польши на востоке, может превратиться в лоскутное одеяло", - рисует перспективы обозреватель немецкой газеты Frankfurter Rundschau Таня Баннер.

По ее словам, если отдать решение этого вопроса на усмотрение каждой страны, то возникнут неудобства, связанные с разницей во времени, которой раньше не было. В первую очередь - проблемы с пассажирскими и грузоперевозками.

Поэтому пока все остается, как есть: с переводом стрелок дважды в год. Хотя еще весной европейские СМИ в один голос писали, что мартовское изменение времени - последнее для Евросоюза.

По мнению журналистки Баннер, единое летнее или зимнее время - это проблемы для стран на западе и на востоке Евросоюза: "На западе, с постоянным летним временем, солнце будет вставать очень поздно зимой, а на востоке, с постоянным зимним временем, темнеть очень рано".

Учитывая все это, в октябре 2021 года европейские страны вновь перейдут на зимнее время в ночь с 30 на 31 октября. И переносят решение этого вопроса уже на 2022 год.

Временная петля Стефанчука

Интересно, что в Украине проблемы с установлением единого времени те же самые - на зимнем времени у половины страны закат в июне будет начинаться в 19:30. Однако "слуги народа" снова форсируют решение этого вопроса, ссылаясь на опыт Европы - хотя, как мы показали, там никто пока так и не смог принять такого решения.

В Украине законопроект "Об исчислении времени в Украине" в прошлом году предложил "слуга народа" Руслан Стефанчук. Речь шла о том, чтобы Украина осталась на зимнем времени.

Среди обоснований Стефанчук называл ухудшение самочувствия людей из-за перехода на другой режим и "противодействие агрессии со стороны Российской Федерации" - чтобы время навсегда на один час отличалось от московского и синхронизировалось со временем в ЕС.

Сейчас летом киевское и московское время совпадают, а зимой появляется разница на час, поскольку в России от сезонного перевода стрелок отказались в 2011 году. Там остались на летнем времени.

В марте этого года Верховная Рада не поддержала инициативу Стефанчука. Законопроект отправили на повторное рассмотрение и в марте стрелки часов, как обычно, перевели на час вперед.

Теперь же, когда Стефанчук стал спикером парламента, он вновь заговорил о своем законопроекте. При этом в конце октября Украина перейдет на зимнее время.

"Я думаю, что после того как 30-го октября Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия должна снова быть поднята, но она должна быть поднята в совокупности с решениями Европейского Союза, которые также высказались за отказ от этих вопросов", - сообщил Руслан Стефанчук.

Однако эти слова явно неправдивы: пока в ЕС от перевода стрелок не отказались. И смогут что-то по этому поводу решить весной - большой вопрос. Но можно уже сейчас утверждать - если Европа откажется переходить на летнее время в марте 2022 года - то и в Украине могут сделать то же самое. А если ЕС продолжит колебаться - то и законопроект Стефанчука скорее всего останется непринятым.