В ночь с субботы на воскресенье, 31 октября, Украина в очередной раз переходит на зимнее время.

По правилам это мероприятие проводится в 4 утра, но можно перевести часы перед сном в субботу. Отмотать время нужно будет на один час назад.

Благодаря переводу часов в воскресенье можно будет поспать на час дольше. Впрочем, будут и минусы - темнеть на улице начнет совсем рано.

Традиционно после такого перехода в весенний и осенний периоды у людей наблюдается изменение биоритма. Первые несколько недель может клонить в сон, резко меняться настроение, чувствоваться усталость и напряженность.

Чтобы этого избежать, пейте полезные травяные чаи, не переедайте, не перегружайте организм физическими упражнениями, не злоупотребляйте алкоголем. Лучше всего уделять больше времени пешим прогулкам на воздухе, а пока не выпал снег - и на велосипеде. А самый лучший доктор - это, конечно же, хорошие эмоции и настроение - постарайтесь наполнить ними свой день.

Что примечательно, все эти советы актуальны в это время года еще и по другому поводу - в период ОРВИ. Чтобы не заболеть, в дополнение ко всему описанному ешьте витамины, одевайтесь по погоде и не забывайте о медицинской маске в общественных местах.

Напомним, что весной 2021 года власти планировали вовсе отменить перевод часов в Украине. Однако пока Верховная Рада провалила соответствующее голосование. Подробнее - в нашем материале.