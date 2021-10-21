В Украине 14 крупнейших государственных компаний, которые выбрало правительство для реформирования корпоративного управления, отчитались о финансовых итогах своей деятельности за первые шесть месяцев 2021 года.

"Укрзализныця", которая готовится заплатить за поиск нового руководства почти четыре миллиона, оказалась самой убыточной компанией. Сумма убытков за первое полугодие составила 1,4 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют отчеты о выполнении финансовых планов этих компаний, говорится в сообщении Марлин.

Согласно отчету, восемь из 14 предприятий отчитались о прибыли на общую сумму 14,8 миллиардов гривен.

Самые большие суммы зафиксированы в таких компаниях как:

- "Укргидроэнерго" - 6,2 млрд грн;

- Оператор газотранспортной системы Украины - 5,6 млрд грн;

- "Энергоатом" -1,1 млрд грн;

- Администрация морских портов - 944 млн грн;

- "Укроборонпром" - 517,6 млн грн;

- "Укрэнэрго" - 306,7 млн грн.

- "Полиграфкомбинат" Украина - 81,5 млн грн;

- Аграрный фонд - 8,5 млн грн.

Финансовый отчет государственных компаний за полугодие 2021. Инфографика: marlin.org.ua

Среди убыточных предприятий оказались:

- "Укрзализныця" - 1,4 млрд грн ущерба,

- "Украэрорух" - 260 млн ущерба;

- "Держпродзернокорпорация" - 87 млн ​​грн ущерба

- "Автомобильные дороги Украины" и "Аэропорт "Борисполь" получили по 73 млн грн убытков,

- "Укрпочта" - 9,7 млн грн.

Большинство компаний убытки объясняют влиянием ограничений из-за коронавирусной болезни.

Ранее мы сообщали, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" за девять месяцев прошлого года понесла убыток в 17 млрд грн.

Также сообщали, что сегодняшнего дня, 21 октября, в Украине вступают в силу новые карантинные ограничения, вызванные очередным всплеском коронавирусной инфекции. Теперь для всех межобластных поездок пассажиру, в том числе и на поездах УЗ, следует предъявлять при посадке не только билет и документ, подтверждающий личность, но и еще ковид-сертификат или негативный ПЦР-тест, действующий 72 часа.