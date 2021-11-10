Народный депутат от фракции "Слуги народа" Георгий Мазурашу зарегистрировал в Раде законопроект №6294, которым предусмотрена урегуляция в Регламенте судеб членов президиума Рады после снятия их с постов.

Законопроект зарегистрировали в парламенте 8 ноября.

В частности, Мазурашу предлагает внести в Регламент Верховной Рады такое положение: "В случае отзыва с должности Председателя Верховной Рады Украины, Первого заместителя или заместителя Председателя Верховной Рады Украины народный депутат автоматически засчитывается в депутатскую фракцию (депутатскую группу), в которую он входил на момент избрания на соответствующую должность".

"Мазурашу не входит в группу Разумкова, но по сути это выглядит как попытка помочь ему избежать лишения депутатского мандата", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее "Страна" информировала о том, что по данным народного депутата Виталия Безгина из фракции "слуг", съезд партии "Слуги народа" планируется на субботу, 13 ноября. Запасной вариант - 20 ноября.

Кроме того, мы также сообщали, что на ноябрьском съезде "слуг" с большой долей вероятности будет подниматься вопрос по лишению мандата экс-спикера Дмитрия Разумкова. По данным источника "Страны", ради этого процесса туда может прийти президент Украины Владимир Зеленский.