На партийном съезде партии "Слуги народа", который планируется на субботу, 13 ноября, с большой долей вероятности будет подниматься вопрос по лишению мандата экс-спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщает источник "Страны".

"Предварительно этот вопрос накаляется, так как официальный повод съезда партии — назначение нового главы, а неофициальный — решение вопроса по Разумкову. Между собой у нас многие считают, что это будет нехорошая история для самой партии. И дело не в законности этого решения, а в том, что это же не просто рядовой депутат, а "первый номер" на выборах. А мы получается будем его буквально выгонять из фракции. Есть, конечно, рабочая отмазка руководства, что Разумков якобы не подержал программные обещания партии. Но здесь тоже, он не последний человек, который принимал участие в их написании. Так что, я не удивлюсь, если и на этот съезд приедет президент, чтобы "давить" авторитетом", - заявил источник.

Напомним, ранее "Страна" информировала о том, что по данным народного депутата Виталия Безгина из фракции "слуг", съезд партии "Слуги народа" планируется на субботу, 13 ноября. Как сообщалось ранее, на этом съезде должны принять отставку с поста главы партии Александра Корниенко и назначить нового главу (предварительно, им станет нардеп Елена Шуляк). Также на съезде могут принять решение отобрать мандат нардепа у Дмитрия Разумкова.