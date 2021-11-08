Вместо Александра Корниенко, который сложил с себя полномочия главы партии "Слуга народа", возглавит партию женщина. В политсиле решили двигаться в тренде гендерного равенства.

Об этом "Стране" рассказал источник во фракции.

"У нас называют Елену Шуляк и это та кандидатура, которую реально поддержат. Во-первых, так как у нас патриархальное общество, политики старой формации будут сдержаннее в комментариях и не будут оскорблять открыто женщину, да, и подраться в эфире с женщиной… Это рейтинга не добавит точно. Плюс, у Шуляк адекватные отношения с нами, и с ней можно конструктивно вести диалог", - заявил источник.

Напомним, первый вице-спикер Рады Александр Корниенко сложил с себя полномочия руководителя политической силы "Слуга народа"., хотя еще в октябре говорил, что не будет уходить с поста главы партии. Такой поступок удивил народных депутатов, которые связали уход Корниенко с нарастающими проблемами во фракции.

Также сообщалось, что по словам Корниенко его преемника изберут на ближайшем съезде фракции "Слуга народа", который может состояться уже 20 и 27 ноября.