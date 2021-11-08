По информации источников "Страны", для многих депутатов от "Слуги народа" уход Александра Корниенко с должности главы партии стал неожиданностью. Они связывают это с нарастающими проблемами и в партии, и во фракции.

"Все уже в курсе, что у нас большие развалы в партии, у Разумкова не 25 человек а гораздо больше. Все это понимают. А как ещё, если для руководства страны нас не существует, в ОП рядовому депутату не попасть. Но зато Коля Тищенко - третий человек в партии по влиятельности, а может, и в стране. Корниенко свой парень для ОП, но партию он не построил. Выборы скоро, а у нас даже представительств во многих городах нет. Он должен был заниматься партстроительством, но у него банально на это времени нет. Этим должен заниматься не депутат, но Офис президента поставит кого-то своего, типа, Лесю Забуранную (мажоритарщица из Киева), например, для гендерного равенства. Абы було. Но пока конкретных фамилий нам не назвали. Есть даже вероятность, что Корниенко специально подвинули на должность вице-спикера, чтобы снять ответственность за провал в партстроительстве", — сообщил источник.

Напомним, сегодня глава партии "Слуга народа" и первый вице-спикер Рады Александр Корниенко сложил с себя полномочия руководителя политсилы. Он заявил, что на ближайшем съезде "слуг", который состоится в ноябре, изберут его преемника. Корниенко принял такое решение, поскольку он хочет сосредоточиться на работе первого вице-спикера.

Кроме этого, мы сообщали, что назначение Корниенко первым вице-спикером Верховной Рады может стать началом его большого пути. По данным наших источников, со временем Корниенко может заменить Руслана Стефанчука на посту спикера парламента.