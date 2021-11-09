Съезд партии "Слуги народа" планируется на субботу, 13 ноября. Об этом "Стране" заявил народный депутат Виталий Безгин из фракции "слуг".

"По моей информации, он должен быть 13 ноября. Но все упирается в ковидные ограничения. Могут и перенести. В таком случае съезд могут провести 20 ноября", - заявил он.

Напомним, на этом съезде должны принять отставку с поста главы партии Александра Корниенко и назначить нового главу (предварительно, им станет нардеп Елена Шуляк). Также на съезде могут принять решение отобрать мандат нардепа у Дмитрия Разумкова.

Отметим, еще недавно в качестве возможных дат съезда назывались даты 20 и 27 ноября. Об этом сообщал уже бывший руководитель партии Александр Корниенко. Тогда же он говорил, что на этом съезде может решиться вопрос об исключении из партии народного депутата Артёма Дмитрука, который ранее в одном из интервью заявил о своем разочаровании "Слугой народа".

"Я сейчас провожу служебное расследование: исчезло заявление господина Дмитрука... Если фракция поставит вопрос о его исключении из фракции, то мы дальше, как правило, в автоматическом режиме исключаем из партии", - сказал Корниенко.