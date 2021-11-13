У берегов Франции, в 70 км от Тулона произошло столкновение двух несопоставимых по масштабу плавсредств: 260-метрового атомного авианосца "Шарль де Голль" и 10-метровой парусной яхты. Чудом в инциденте никто не пострадал.

Об этом сообщает сайт Naval News со ссылкой на ВМС Франции.

По данным Морской префектуры Средиземного моря, утром 12 ноября флагман ВМС Франции находился в море для тренировок у военно-морской базы Тулона. В 7:30 команда авианосца заметила, что идет на таран 10-метровой яхты под флагом Польши. Несмотря на экстренный маневр, направленный на уклонение от парусника, произошло столкновение. Что характерно, яхта даже не пыталась его избежать.

Команда военного корабля оперативно установила ​​радиосвязь со шкипером парусника, "Шарль де Голль" направил на яхту помощь. Как выяснилось, на борту парусника находился только один человек, а с судном ничего катастрофического не случилось - повреждения ограничивались потерей мачты во время столкновения.

Экипаж "Шарля де Голля" с помощью двух лодок закрепил парусник, чтобы в сложных погодных условиях (4-балльного шторма с ветром в 25 узлов) отбуксировать его в порт.

Столкновение никак не повлияло на планы авианосца. На следующей неделе он должен принять участие в учениях повышенной сложности POLARIS. В крупномасштабных учениях примут участие сухопутные войска и военно-воздушные силы, а также почти 50% надводных кораблей передней линии военно-морского флота и некоторые иностранные корабли.

"Шарль де Голль" (фр. Charles de Gaulle, R91) - единственный действующий авианосец ВМС Франции, первый французский надводный боевой корабль с атомной силовой установкой, флагман французского военно-морского флота. Пришёл на замену устаревшему авианосцу "Клемансо". Среди авианосцев других стран (исключая США) это второй по величине (после российского тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов") и самый боеспособный авианесущий корабль. Спущен на воду 7 мая 1994 года, введён в эксплуатацию 18 мая 2001 года. Закладка второго корабля серии, ввод которого планировался на 2015 год, отменена в связи с высокой стоимостью головного корабля.

Сейчас ведется техническое расследование инцидента.

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