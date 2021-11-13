Рано утром атомный авианосец "Шарль де Голль" налетел на парусную яхту, которую вел шкипер из Польши
У берегов Франции, в 70 км от Тулона произошло столкновение двух несопоставимых по масштабу плавсредств: 260-метрового атомного авианосца "Шарль де Голль" и 10-метровой парусной яхты. Чудом в инциденте никто не пострадал.
Об этом сообщает сайт Naval News со ссылкой на ВМС Франции.
По данным Морской префектуры Средиземного моря, утром 12 ноября флагман ВМС Франции находился в море для тренировок у военно-морской базы Тулона. В 7:30 команда авианосца заметила, что идет на таран 10-метровой яхты под флагом Польши. Несмотря на экстренный маневр, направленный на уклонение от парусника, произошло столкновение. Что характерно, яхта даже не пыталась его избежать.
Команда военного корабля оперативно установила радиосвязь со шкипером парусника, "Шарль де Голль" направил на яхту помощь. Как выяснилось, на борту парусника находился только один человек, а с судном ничего катастрофического не случилось - повреждения ограничивались потерей мачты во время столкновения.
Экипаж "Шарля де Голля" с помощью двух лодок закрепил парусник, чтобы в сложных погодных условиях (4-балльного шторма с ветром в 25 узлов) отбуксировать его в порт.
Столкновение никак не повлияло на планы авианосца. На следующей неделе он должен принять участие в учениях повышенной сложности POLARIS. В крупномасштабных учениях примут участие сухопутные войска и военно-воздушные силы, а также почти 50% надводных кораблей передней линии военно-морского флота и некоторые иностранные корабли.
"Шарль де Голль" (фр. Charles de Gaulle, R91) - единственный действующий авианосец ВМС Франции, первый французский надводный боевой корабль с атомной силовой установкой, флагман французского военно-морского флота.
Пришёл на замену устаревшему авианосцу "Клемансо". Среди авианосцев других стран (исключая США) это второй по величине (после российского тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов") и самый боеспособный авианесущий корабль. Спущен на воду 7 мая 1994 года, введён в эксплуатацию 18 мая 2001 года.
Закладка второго корабля серии, ввод которого планировался на 2015 год, отменена в связи с высокой стоимостью головного корабля.
Сейчас ведется техническое расследование инцидента.
Год назад "Страна" рассказывала, как российский фрегат столкнулся с датским гражданским судном в проливе между Балтикой и Атлантическим океаном.
Мы также сообщали, что недавно атомная субмарина США в Южно-Китайском море налетела на подводную гору.