В США выяснили, с каким неизвестным объектом столкнулась 2 октября в Южно-Китайском море атомная субмарина "Коннектикут" типа Seawolf американских Военно-морских сил. Им оказалась обычная подводная гора.

Об этом сообщает сайт USNI News института ВМС США.

По словам официального представителя Седьмого флота Хейли Симс, в ходе расследования было установлено, что подлодка ВМС США столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Результаты расследования инцидента передадут командующему Седьмым флотом ВМС США вице-адмиралу Карлу Томасу. Он определит, следует ли кого-либо привлекать к ответственности за столкновение.

Подлодка "Коннектикут" попала в ЧП во время погружения. Из-за столкновения у нее оказались повреждены носовые балластные цистерны. Ядерный реактор субмарины не пострадал.

При этом субмарина оснащена передовыми датчиками. По мнению специалистов, сложные условия в Южно-Китайском море могли стать испытанием даже для высокотехнологичных сенсоров подлодки. Кроме того, американские военно-морские суда используют пассивные гидролокаторы для обнаружения объектов, позволяющие оставаться скрытыми для противников. Однако в шумной обстановке эта техника может не заметить относительно небольшие объекты.

Между тем в середине октября гонконгские источники сообщали, что подлодка могла столкнуться с китайским объектом, намекая на субмарину КНР.

Весной "Страна" рассказывала, как подлодка ВМФ США обнаружила в толще воды неизвестные плавающие объекты, которые двигались с большой скоростью.