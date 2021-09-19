Президент США Джо Байден намерен в ближайшие дни обсудить с президентом Франции Эмманюулем Макроном вопрос подлодок, которые должны быть проданы Австралии. Об этом сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, передает BFM.

"Президент Байден обратился к президенту Макрону с предложением обсудить ситуацию. Разговор состоится в самые ближайшие дни", - сказал он.

Напомним, благодаря заключенной сделке, Австралия получит атомные подлодки от США, а контракт с Францией на 66 млрд долларов Канберра расторгла. Париж уже назвал это "ударом в спину", поскольку новый военный блок создали не предупреждая Макрона. При этом ядерного оружия у Австралии по-прежнему не будет.

В связи с созданием блока AUUKUS Франция отзывает из США и Австралии послов для консультаций.

Чуть позже в МИД Франции заявили, что "подлодочный кризис" в отношениях с США повлияет на будущее НАТО. Такое заявление было сделано после создания нового альянса в сфере безопасности между Австралией, США и Великобританией (AUUKUS по заглавным буквам стран-участниц) и скандала с подлодками.