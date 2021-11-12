Эстонские военные готовы разместить на границе с РФ 130 километров заградительной проволоки, чтобы подготовиться "к возможной гибридной атаке на страну".

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на слова министра обороны Эстонии Калле Лаанета в пятницу, 12 ноября.

Эстония не имеет общей границы с Белоруссией, но опасается, что нелегальные мигранты из Белоруссии могут проникнуть в страну с территории России.

По словам Лаанета, Минск продолжает умышленную эскалацию гибридной атаки на границе с Польшей и Литвой. Глава ведомства считает, что необходимо принять меры для защиты государственной границы Эстонии.

Лаанет рассказал, что Эстония каждый день контактирует с союзниками, чтобы координировать действия в случае обострения ситуации на границах Евросоюза.

Ранее "Страна" сообщала, что Литва купит еще 300 км колючей проволоки для установки забора на границе с Беларусью. Вильнюсом решено построить четырехметровое заграждение из металлической стержневой сетки. Поверх нее натянут колючую проволоку. Также перед самим забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.

Также мы писали, что в течение ближайшего месяца Украина планирует провести учения территориальной обороны у границ с Беларусью. Определены 10 участков границы, на которых может происходить подход мигрантов. Их планируют усилить в первую очередь, направив туда пограничников, Нацгвардию и полицию.