Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск заинтересован в получении российских ракетных комплексов "Искандер". Их он хочет разместить на западном и южном направлениях - на границе с Украиной, Литвой и Польшей.

Об этом он заявил в интервью российскому журналу "Национальная оборона".

"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров (радиус действия - Ред.), потому что наш "Полонез" - до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента, мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки", - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, еще в 2017 году в Минске заявляли, что могут рассмотреть возможность покупки у России ракетных комплексов "Искандер". Однако, тогда основным ЗРК в Беларуси осталась система С-300.

Также мы писали о том, что в конце февраля премьер-министр Армении Никола Пашинян в интервью армянским журналистам подверг критике российские комплексы, заявив, что они плохо проявили себя во время эскалации конфликта в Карабахе осенью прошлого года.

Как выяснилось позже, слова Никола Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер" были спровоцированы дезинформацией. По словам пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворгян, заявление премьера страны о применении армянской армией "Искандеров" обсуждалось в ходе его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.