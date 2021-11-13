Лукашенко утверждает, что он старался содействовать мирному урегулированию конфликта на Донбассе и помогать нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом Лукашенко заявил в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко.

"Возьмите Володю Зеленского. Как к своему ребенку к нему относился. Он: "Вот это, Александр Григорьевич, куда? Вот это, а это?" Я к нему относился по-человечески, помогал! Но я понимал конфликт: он не любит Путина, не понимает. Путин жестко поставил себя. А я между ними "бегал", думал, все-таки мы же втроем, мы же славяне", - объяснил Лукашенко.

Кроме этого, президент Беларуси вспомнил, как зимой 2015 года после поражения украинской армии в Дебальцево на переговорах с Владимиром Путиным в Красной Поляне обсуждалась ситуация на Донбассе. Российский президент просил передать тогдашнему украинскому президенту Петру Порошенко, что якобы был готов "сделать все для того, чтобы восстановить нормальную жизнь".

По его словам, условием было лишь провести на Донбассе выборы.

"Местные органы власти сегодня провели выборы, завтра-послезавтра новое поколение придет и все забудется. Фашисты уничтожили 30 млн человек! Но мы же с немцами общаемся. И Путин предложил хороший вариант. Я поехал к Порошенко, по полочкам разложил. Отказаться - нельзя. Отказался. Почему? Потому что кому-то этот конфликт очень нужен! Мы понимаем сейчас, кому!", - считает Лукашенко.

Напомним, недавно Владимир Путин опроверг подготовку нападения России на Украину. Также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава Минобороны Франции Флоранс Парли предупредили Россию о последствиях в случае нарушения территориальной целостности Украины.

При этом ранее глава МИД России Сергей Лавров анонсировал серьезный разговор с Парижем из-за игнорирования нарушений Киевом Минских соглашений.