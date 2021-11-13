Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава Минобороны Франции Флоранс Парли предупредили Россию о последствиях в случае нарушения территориальной целостности Украины. Об этом говорится в заявлении министров, распространенном после встречи с их российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

Об этом говорится в заявлении МИД Франции, опубликованном после встречи министров иностранных дел и обороны Франции и России.

"Оба министра выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Украине и четко предупредили о серьезных последствиях, которые могут иметь любые новые попытки подорвать территориальную целостность Украины", - указывается в заявлении.

Французские министры призвали Россию возобновить переговоры в рамках нормандского формата и договориться о проведении министерской встречи в соответствии с обязательствами российского президента Владимира Путина.

"Они также напомнили России об обязательствах, взятых ею в рамках ОБСЕ в отношении прозрачности передвижения и деятельности военных и полного осуществления мер по укреплению доверия и транспарентности, предусмотренных в этих рамках", - объяснили в МИД.

Кроме этого, министры обсудили кризис на польско-белорусской границе и призвали РФ мобилизовать свои тесные связи с Минском с целью положить конец использованию мигрантов.

"Оба министра осудили безответственное и неприемлемое поведение белорусских властей, когда речь идет об использовании миграционных потоков в политических целях, нацеленных на несколько стран Европейского Союза", - отметили в МИДе Франции.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров анонсировал серьезный разговор с Парижем из-за игнорирования нарушений Киевом Минских соглашений

Ранее мы писали о том, что Владимир Путин опроверг подготовку нападения России на Украину. Также он заявил, что Минобороны РФ предложило начать военные учения в Чёрном море в ответ на рост активности США и НАТО в этом регионе, но президент России эту идею не поддержал, чтоб не накалять обстановку.

Помимо этого, в Кремле статью Bloomberg о возможной операции России против Украины назвали безосновательным нагнетанием напряженности и заявили, что РФ ни для кого не несет угрозы.