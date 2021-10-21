В Украине в очередной раз, как это неоднократно было еще со времен Петра Порошенко, допустили вторжение России. Военные заявили о необходимости подготовить к нему все регионы страны.

Об этом сказал в интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Украины Григорий Галаган. Беседа с ним опубликована в Фейсбуке Командования ССО 21 октября.

По мнению военного, "отсутствия угрозы вторжения и последующей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует". Поэтому Украина должна быть готова к ним "в каждой области" - включая неоккупированные. При этом он считает своим личным приоритетом закрепление программ подготовки регионов к организации "движения сопротивления" на законодательном уровне.

Галаган добавил, что это конфиденциальная информация и разглашать детали он не имеет права.

Заявления военных и политиков о вторжении России в Украине в последние годы звучат непрерывно. Так, в 2018 году тогдашний глава СБУ Василий Грицак сказал, что религиозный конфликт может спровоцировать открытое военное вторжение российских регулярных войск в Украину.

Весной о подготовке армии к нападению России заводил речь Владимир Зеленский.

А в начале октября нардеп из "Слуги народа" заявил об угрозе полномасштабной войны с другим соседом - Беларусью.