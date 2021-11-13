Владимир Путин опроверг подготовку нападения России на Украину.

Также он заявил, что Минобороны РФ предложило начать военные учения в Чёрном море в ответ на рост активности США и НАТО в этом регионе, но президент России эту идею не поддержал, чтоб не накалять обстановку.

При этом он назвал действия НАТО в Чёрном море серьёзным вызовом для России.

"Используются B-51, это достаточно старенькие самолёты, но дело не в носителях, а дело в том, что у них на борту боевое стратегическое оружие - это серьёзный вызов для нас",- заявил Путин.

Он также сказал о недопустимости применения "Байрактаров" на Донбассе и упрекнул Запад в бездействии.

"Действующий президент Украины бодро рапортует о том, что они применяют "Байрактары", то есть беспилотные летательные аппараты. Но никто на это даже не реагирует. Европа что-то невнятное сказала на этот счёт, а США вообще поддержали", - сказал Путин в интервью "России-1".

Кроме того, Путин заявил, что Россия никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Донбассе. Президент РФ сказал, что это не отображено в "Минских соглашениях".

Путин также сказал, что проведение Нормандского саммита обсуждается, но "настойчивых предложений на этот счет не слышал" и признал, что другого механизма решить конфликт на Донбассе на данный момент нет.

Как сообщалось, Лукашенко попросил Путина направить в Беларусь бомбардировщики с ядерным оружием. Кроме того, он также заявил, что за границами Прибалтики, Польши и Украины должны следить военные Беларуси и России.

Также мы сообщали, что Путин обсудил по телефону с главой ЦРУ "региональные конфликты".