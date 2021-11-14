В понедельник, 15 ноября, главы МИД стран Евросоюза планируют расширить санкции против Беларуси в связи с миграционным кризисом.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche.

"Мы дадим зеленый свет расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, с тем чтобы штрафные меры могли быть применены к любому, что участвует в перевозке мигрантов в эту страну", - сказал Боррель.

Предполагается, что новые санкции коснутся авиакомпаний и турагентств, которых подозревают в причастности к переправке мигрантов к границе Беларуси. Также их введут в отношении 30 белорусских чиновников.

Напомним, главы комитетов по иностранным делам Европарламента, 12 стран ЕС, а также Украина и Великобритания требуют начать международный судебный процесс над президентом Беларуси Александром Лукашенко и его соратниками.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВД Украины ранее обвинили Беларусь в попытке организовать в Украине миграционный кризис.