Главы комитетов по иностранным делам Европарламента, 12 стран ЕС, а также Украина и Великобритания требуют начать международный судебный процесс над президентом Беларуси Александром Лукашенко и его соратниками.

Об этом сообщается в письме, которое опубликовал в Facebook глава комитета Верховной Рады по внешней политике, нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Мережко.

Письмо адресовано президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Шарлю Мишелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. В нем парламентарии критикуют режим Александра Лукашенко за попытку устроить миграционный кризис в Польше, Литве и Латвии.

"Мы призываем начать международный судебный процесс, включая универсальную юрисдикцию, для осуждения Александра Лукашенко и членов его режима лично за преступления, совершенные против народа Беларуси в массовом порядке. Также мы призываем рассмотреть вопрос о передаче дела Беларуси в Международный Суд ООН за нарушения Конвенции ООН против пыток, Чикагской и Монреальской конвенции, совершенных режимом Лукашенко", – говорится в заявлении парламентариев.

Парламентарии призывают объявить Беларусь бесполетной зоной, ввести санкции против всех белорусских аэропортов и авиакомпаний, а также авиакомпаний третьих стран, которые способствуют нелегальной миграции.

Кроме того, подписанты призывают союзников и западных партнеров принять меры по предотвращению "гибридной агрессии Лукашенко" и расследовать, "участвуют ли и в какой степени третьи страны в поддержке незаконной деятельности режима".

Кроме Мережко, документ подписали его коллеги из Чехии, Венгрии, Польши, Дании, Ирландии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Европарламента, Словении, Франции, Испании и Великобритании.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВД обвинили Беларусь в попытке организовать в Украине миграционный кризис.

Также мы писали о том, что Лукашенко хочет получить от России "Искандеры", чтобы разместить их на границе с Украиной, Польшей и Литвой.