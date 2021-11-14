В 61-й отдельной пехотной егерской бригаде, которая входит в состав сухопутных войск ВСУ и несет службу в районе границы с Беларусью, заявили, что военнослужащие планируют уничтожать "так называемых мигрантов", если они проникнут на территорию Украины.

Об этом пресс-служба бригады сообщила в Facebook.

"В настоящее время подразделения 61-й ОПЕБр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Республикой Беларусь и ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями", - сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

Позже пост исправили, убрав из него часть о "так называемом мигранте", но история правок сохранилась. Также в бригаде заявили, что их сообщение "неверно подали и распространили".

"Военнослужащие 61 ОПЕБр никак не будут применять оружие против мигрантов. Вместе с тем, под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника и именно для борьбы с ними предназначена наша военная часть" - заявили в 61-й ОПЕБр.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что нельзя пускать мигрантов из Беларуси в Украину. Также он сказал, что Беларусь использует вопрос с мигрантами для ведения гибридной войны.

Кроме того, сегодня мы писали о том, что на территорию Польши прорвались около полусотни мигрантов. 22 человека задержаны полицией.