Польские пограничники заявили, что ночью их коллеги из Беларуси использовали против них лазеры, которыми светили в глаза, чтобы способствовать мигрантам в прорыве границы.

Об этом сообщает пресс-служба польских пограничников.

Также поляки обвинили белорусов в снабжении мигрантов газом.

"Группа из около 100 мигрантов ждала возможности незаконного пересечения границы. Белорусы оснастили иностранцев слезоточивым газом, который применялся в отношении польских служб. Эта и последующие попытки нелегально пересечь границу мы предотвратили", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Варшава грозится остановить железнодорожное сообщение с Беларусью, что приведет к потере львиной доли дохода от транзитов в страны Европы.

Также о польско-белорусском кризисе сегодня высказался и президент РФ Владимир Путин. Он сказал, что его спровоцировал Запад своей политикой на Ближнем Востоке. Также он сообщил, что Лукашенко и Меркель в ближайшее время готовы лично поговорить, чтоб разрешить проблему. Угрозы Лукашенко перекрыть ЕС поставки российского газа Путин не одобрил.

В то же время Украина решила поддержать заявления стран ЕС, которые обвиняют Минск в использовании миграционного кризиса в политических целях.

"Происходящее приравнивается к торговле людьми, белорусские власти обвиняются в «циничной и бесчеловечной» попытке отвлечь внимание от репрессий в стране", - говорится в тексте сообщения.

"Страна" также рассказывала, как кризис с мигрантами на границе с Беларусью меняет ситуацию в Польше.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что к ситуации с мигрантами на границе может подключиться Россия.