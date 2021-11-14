На территорию Польши прорвались около полусотни мигрантов. 22 человека задержаны полицией
Польские правоохранители заявили, что вечером в субботу, 13 ноября, на территорию страны ворвалась группа из 50 мигрантов.
Об этом в Twitter сообщила пресс-служба полиции Подляского воеводства.
По данным полиции, около 50 человек ворвались в Польшу в районе Старзына.
"В поисках мигрантов, незаконно пересекающих границу, принял участие 21 полицейский, а также солдаты и пограничники. Сотрудники полиции задержали 22 иракских гражданина", - заявили правоохранители.
Также в польской полиции заявили, что вечером 13 ноября были зафиксировано агрессивное поведение со стороны мигрантов.
"Камни полетели из Беларуси в сторону правоохранителей. Был сбит полицейский и повреждена полицейская машина. К счастью, у полицейского был шлем на голове, чтобы защитить его", - сообщили в полиции.
Напомним, "Страна" писала о том, что 13 ноября на границе Польши и Беларуси из-за несчастного случая погиб польский солдат. Третьи лица в инциденте не фигурировали.
Также мы сообщали, что 13 ноября на белорусско-польской границе беженцы ликовали из-за слухов о том, что Польша готова их впустить.