Польские правоохранители заявили, что вечером в субботу, 13 ноября, на территорию страны ворвалась группа из 50 мигрантов.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба полиции Подляского воеводства.

По данным полиции, около 50 человек ворвались в Польшу в районе Старзына.

"В поисках мигрантов, незаконно пересекающих границу, принял участие 21 полицейский, а также солдаты и пограничники. Сотрудники полиции задержали 22 иракских гражданина", - заявили правоохранители.

Также в польской полиции заявили, что вечером 13 ноября были зафиксировано агрессивное поведение со стороны мигрантов.

"Камни полетели из Беларуси в сторону правоохранителей. Был сбит полицейский и повреждена полицейская машина. К счастью, у полицейского был шлем на голове, чтобы защитить его", - сообщили в полиции.

Напомним, "Страна" писала о том, что 13 ноября на границе Польши и Беларуси из-за несчастного случая погиб польский солдат. Третьи лица в инциденте не фигурировали.

Также мы сообщали, что 13 ноября на белорусско-польской границе беженцы ликовали из-за слухов о том, что Польша готова их впустить.