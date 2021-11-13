По мигрантским чатам прошла информация, что Берлин якобы заставил Варшаву открыть границу и пустить беженцев на свою территорию, чтоб они потом могли проследовать в Германию.

Об этом сообщает российский журналист Константин Придыбайло, который сейчас находится на кордоне.

Официально эти данные пока никем не подтверждены, но беженцы уже ликуют.

"Вообще ситуация опасная. Если эта новость окажется фейком, и надежды не оправдаются, то ликование может смениться отчаянием, а затем и яростью. После чего мигранты могут с новыми силами пойти на штурм польской границы", - комментирует происходящее на границе Telegram-канал "Политика Страны" в субботу, 13 ноября.

Ранее "Страна" писала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск заинтересован в получении российских ракетных комплексов "Искандер". Их он хочет разместить на западном и южном направлениях - на границе с Украиной, Литвой и Польшей.

Также мы информировали, что польские пограничники заявили, что ночью их коллеги из Беларуси использовали против них лазеры, которыми светили в глаза, чтобы способствовать мигрантам в прорыве границы. Также поляки обвинили белорусов в снабжении мигрантов газом.