На польско-белорусской границе в субботу, 13 ноября, в результате несчастного случая погиб польский военнослужащий.

Об этом говорится в заявлении командования 17-й механизированной бригады Войска польского, где служил военный, которое в Twitter опубликовало Командование ВС Польши.

"Тринадцатого ноября в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады", - сказано в сообщении.

Солдат погиб в результате случайной стрельбы из оружия, третьи лица в инциденте не участвовали.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее Польша обвинила пограничников Беларуси в атаке лазерами и в помощи мигрантам в прорыве границы.

Также мы сообщали, что миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей длится почти неделю. По обе границы наращиваются силы, которые выходят далеко за пределы сдерживания нескольких тысяч мигрантов, среди которых много женщин и детей. "Страна" писала о том, почему к границе Беларуси с Польшей стягивают войска разных стран.