В Польше заявляют, что вооруженные сотрудники белорусских спецслужб прибывают к белорусско-польской границе в районе пропускного пункта "Кузьница".

Об этом в Twitter в субботу, 13 ноября, сообщило министерство обороны Польши.

На сделанной сегодня ​​видеозаписи видно около 25 человек в военной форме во главе с командиром. Они идут вдоль забора из колючей проволоки. У некоторых есть оружие.

По данным польских пограничников, в районе "Кузьницы" по-прежнему находится большая группа мигрантов, прибывших туда в понедельник. Пресс-секретарь Подляшского пограничного отряда майор Катаржина Зданович заявила, что их число уже превысило тысячу человек.

W rejon Kuźnicy przybywa coraz więcej uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb pic.twitter.com/1Bq1VoWWQo November 13, 2021

Ранее "Страна" сообщала, что на белорусско-польской границе беженцы ликуют из-за слухов о том, что Польша готова их впустить. По мигрантским чатам прошла информация, что Берлин якобы заставил Варшаву открыть границу и пустить беженцев на свою территорию, чтобы они потом могли проследовать в Германию.

Также мы писали, что польские пограничники заявили, что ночью их коллеги из Беларуси использовали против них лазеры, которыми светили в глаза, чтобы способствовать мигрантам в прорыве границы. Также поляки обвинили белорусов в снабжении мигрантов газом.