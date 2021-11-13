Заместитель главы МИД Беларуси Сергей Алейник рассказал, что не видит серьезных усилий со стороны ЕС вести диалог с Минском по решению миграционного кризиса, а односторонних решений у Беларуси нет.

Об этом сообщают "РИА-Новости".

Замминистра заявил, что в Минске не видят со стороны ЕС серьезных попыток выйти на официальный Минск, хотя белорусские власти на всех этапах декларировали готовность к диалогу, но без предварительных условий и на равноправной основе.

"Эту проблему необходимо решать сообща. У нас нет на сегодняшний день каких-то односторонних рецептов по решению", - сказал Алейник.

Также замминистра МИД рассказал, что со структурами ООН, управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции, ЮНИСЕФ, ВОЗ, а также c Красным крестом есть взаимодействие по вопросу помощи беженцам на границе Беларуси и ЕС. По словам Алейника, эти организации активизировали свою работу по сбору дополнительных средств для мигрантов.

Замминистра рассказал о своем телефонном разговоре с чиновником Европейской службы внешних действий, который высказал озабоченность ситуацией.

"Мы довели до него нашу позицию, продекларировали нашу готовность к диалогу, необходимость искать сообща решение проблемы. Посмотрим, к чему это приведет", - добавил Алейник.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина поддержала заявление стран Евросоюза о том, что Беларусь использует миграционный кризис в политических целях. Cоответствующий документ был обнародован на заседании Генассамблеи ООН.

Также мы писали, что на белорусско-польской границе беженцы ликуют из-за слухов о том, что Польша готова их впустить.