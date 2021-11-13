В МИД Беларуси заявили, что Минск не видит со стороны ЕС желания вести диалог по миграционному кризису
Заместитель главы МИД Беларуси Сергей Алейник рассказал, что не видит серьезных усилий со стороны ЕС вести диалог с Минском по решению миграционного кризиса, а односторонних решений у Беларуси нет.
Об этом сообщают "РИА-Новости".
Замминистра заявил, что в Минске не видят со стороны ЕС серьезных попыток выйти на официальный Минск, хотя белорусские власти на всех этапах декларировали готовность к диалогу, но без предварительных условий и на равноправной основе.
"Эту проблему необходимо решать сообща. У нас нет на сегодняшний день каких-то односторонних рецептов по решению", - сказал Алейник.
Также замминистра МИД рассказал, что со структурами ООН, управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции, ЮНИСЕФ, ВОЗ, а также c Красным крестом есть взаимодействие по вопросу помощи беженцам на границе Беларуси и ЕС. По словам Алейника, эти организации активизировали свою работу по сбору дополнительных средств для мигрантов.
Замминистра рассказал о своем телефонном разговоре с чиновником Европейской службы внешних действий, который высказал озабоченность ситуацией.
"Мы довели до него нашу позицию, продекларировали нашу готовность к диалогу, необходимость искать сообща решение проблемы. Посмотрим, к чему это приведет", - добавил Алейник.
Ранее "Страна" сообщала, что Украина поддержала заявление стран Евросоюза о том, что Беларусь использует миграционный кризис в политических целях. Cоответствующий документ был обнародован на заседании Генассамблеи ООН.
Также мы писали, что на белорусско-польской границе беженцы ликуют из-за слухов о том, что Польша готова их впустить.