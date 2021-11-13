Украина поддержала заявление стран Евросоюза о том, что Беларусь использует миграционный кризис в политических целях. Cоответствующий документ был обнародован на заседании Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает "Укринформ".

Страны, которые поддержали заявление, назвали происходящее на польско-белорусской границе практикой, которая равносильна контрабанде людей или торговле людьми.

"Беларусь в настоящее время широко использует миграцию в политических целях. Эта практика равносильна контрабанде людей или торговле людьми. Она свидетельствует о цинизме белорусского режима, который подвергает опасности жизнь и здоровье людей, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека и жестоких репрессий в стране", - заявляют авторы документа.

Кроме этого, авторы документа осуждают "это бесчеловечное и недопустимое поведение" и отвергают "любые попытки третьих стран использовать торговлю людьми, миграцию или контрабанду людей".

Подписанты призвали белорусский режим немедленно прекратить эту практику и другие гибридные угрозы жизни и здоровью людей, включая постоянное блокирование доступа к гуманитарной помощи.

Напомним, недавно США, Великобритания и страны ЕС в Совете Безопасности ООН заявили, что ответственность за миграционный кризис на границе с Польшей несет Беларусь, и осудили его.

В то же время Евросоюз планирует провести переговоры с ООН и Беларусью по вопросу о репатриации (возвращение на родину) мигрантов через аэропорт Гродно, чтобы урегулировать кризис.