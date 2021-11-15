Потоки нелегальных мигрантов в Беларусь находятся под контролем после переговоров с авиакомпаниями третьих стран.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД Евросоюза, где намерены обсудить миграционный кризис, сообщает РИА Новости.

"Нам необходимо думать о том, как решать ситуацию, самое главное - это остановить потоки. Полеты практически остановлены, мы провели переговоры со странами - источниками и транзитными (по миграции)… Ситуация, похоже, становится контролируемой", - сказал Боррель.

Напомним, Евросоюз пошел на прямые переговоры в Беларусью для разрешения миграционного кризиса. В воскресенье, 14 ноября, глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей поговорил по телефону с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Стороны подтвердили заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса.

Ранее "Страна" писала о том, что в понедельник, 15 ноября, главы МИД стран Евросоюза планируют расширить санкции против Беларуси в связи с миграционным кризисом.