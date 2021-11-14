Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что миграционный кризис в Беларуси - это "попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной".

Об этом говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной", - пишут в заявлении.

Таким образом, Блинкен осудил использование Беларусью миграционного кризиса в своих интересах.

"Госсекретарь Блинкен и министр Рау твердо осудили использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента и призвали Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций - отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод", - заявил Прайс.



"Госсекретарь также выразил глубокую благодарность Польше за открытую поддержку, которую она выражает суверенитету и территориальной целостности Украины. США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставлять Москву платить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе", - подытожил Прайс.

Прайс также уточнил, что разговор Блинкена с польским министром прошел в субботу.

Эту новость прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны":

"Новая концепция от госсекретаря США Блинкена - Лукашенко кризисом с мигрантами отвлекает внимание от активности России около границ Украины.

Какая связь тут сказать трудно.

Пока кризис с мигрантами на белорусско-польской границе только одним образом влияет на Украину - украинская власть пытается переключить на него внимание общества, отрабатывая повестку о защите границ страны от "азиатских орд". А заодно и распилить деньги на строительстве новой "стены" по заветам Яценюка.

И вот уже на охрану границы отправляют сводные отряды курсантов военных училищ, а глава МВД Монастырский не исключает введение чрезвычайного положения в приграничных областях, если из Белоруссии пойдут мигранты", - говорится в публикации.

Ранее мы сообщали, что внештатный советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия в связи с напряженностью на границе Белоруссии и Евросоюза может "пойти в наступление" на Украину.

Между тем, в воскресенье, 14 ноября, глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей поговорил по телефону с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. В результате диалога обе стороны подтвердили заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса.