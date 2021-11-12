В Кремле заявили, что президент Беларуси Александр Лукашенко не обсуждал и не согласовывал с Россией свое заявление по поводу приостановки транзита газа в Европу.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА "Новости", в пятницу, 12 ноября.

На соответствующий вопрос журналиста Песков ответил отрицательно и заявил, что с Кремлем не обсуждался этот вопрос.

Он также добавил, что Россия будет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу.

Напомним, в Евросоюзе заявили о возможности введения новых санкций против Беларуси в ответ на миграционный кризис на польско-белорусской границе.

В связи с этим Александр Лукашенко заявил, что готов перекрыть газ Западу. Он сообщил, что через Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал - Европа, при этом в последнее время объемы транзита голубого топлива из России на Запад значительно увеличились.

После этого в ЕС отреагировали на угрозу Лукашенко перекрыть газ и заявили, что не позволят президенту Беларуси запугать Евросоюз угрозами.