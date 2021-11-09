В Молдове, после заключения контракта с российским "Газпромом", власти приняли решение поднять цены на газ для внутренних потребителей в 2,3 раза.

Об этом говорится на сайте Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ).

Средний тариф, который установило НАРЭ, увеличился с $235 до $536 за тысячу кубометров. При расчете тарифа учитывались прогнозируемые цены на газ в ближайшие 14 месяцев.

Напомним, власти Молдовы и "Газпром" договорились продлить контракт о поставках газа в республику. Поставки начались уже с 1 ноября. В октябре Молдова получила газ на основании месячного продления контракта с "Газпромом", но в недостаточном объеме. Разница в объеме была приобретена в этот период на спотовом рынке через "Энергоком" по рыночным ценам.

Вместе с тем, Молдова договорилась покупать газ у Российской Федерации с ноября по новому пятилетнему договору. Сумма в документе была указана 450 долларов за тысячу кубометров.

Также мы писали, что власти Молдовы в ходе переговоров с руководством "Газпрома" по новому контракту обязались погасить все долги перед российским поставщиком до 2027 года.