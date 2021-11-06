В субботу, 6 ноября, снова прекратилась прокачка газа из России в ЕС по трубопроводу Ямал - Европа. Начался реверс газа в обратном направлении.

Об этом со ссылкой на данные европейского газотранспортного оператора Gascade пишет "ТАСС".

Так, поставки газа прекратились в период с 08:00 до 09:00 по киевскому времени. После этого начался реверс в обратном направлении – из Германии в Польшу. Сейчас он составляет порядка 134 тыс. кубометов в час.

Отметим, что транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории России, Беларуси, Польши и Германии. Проектная мощность газопровода составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.

Уточним, что в последний раз прямая прокачка газа в Европу по трубопроводу "Ямал-Европа" прекращалась 30 октября. Ее возобновили 4 ноября, после 5 дней остановки.

Напомним, российская энергетическая компания "Газпром" на аукционе 2 ноября не забронировала дополнительные мощности на транзит газа через территорию Украины в I-III кварталах 2022 года. Тогда же мы рассказывали, что "Газпром" также не забронировал на I-III кварталы 2022 года мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа через Польшу.

Также мы сообщали о заявлении Владимира Зеленского по поводу готовности Киева предоставить России скидку в 50% на транзит газа в ЕС.