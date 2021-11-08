Суд обязал министра энергетики Украины Германа Галущенко выплатить газовый долг, который образовался у него в период с 2018 по 2019 года. Сумма долга составляет 76 тысяч гривен.

Об этом сообщается в соответствующем судебном решении.

"Я был не согласен с неоправданно большими дополнительными объемами газа, которые Киевоблгазсбыт мне начислил. В июле 2019 года, до моего назначения на должность в правительстве, я подал судебный иск против облгазсбыта в Васильковский горрайонный суд Киевской области. Объемы якобы поставленного газа были начислены по показаниям старого неиспользуемого счетчика", - рассказал Галущенко в своем Фейсбуке.

Галущенко просил признать долг за потребленный газ необоснованным, сделать перерасчет оплаты и возобновить отключенное газоснабжение.

Однако, по решению суда от 21 сентября текущего года, иск Галущенко не был удовлетворен и истца обязали выплатить сумму в полном объеме.

"Я подал апелляцию и планирую использовать все возможные законные способы, чтобы не оплачивать газ, который я не использовал. Если апелляция поддержит решение первой инстанции, то я оплачиваю установленную судом сумму. В то же время, хочу обратить внимание, что ООО Киевоблгазсбыт не подавало исков против меня о взыскании средств", - написал Галущенко.

Во время судебных слушаний стало известно, что осенью 2018 года после того, как Галущенко отключили от газоснабжения, сотрудники облгаза обнаружили признаки несанкционированного возобновления подачи газа и повреждения пломбы на счетчике.

В связи с этим специалисты составили акт о нарушении. Документ подписал один из представителей Галущенко и его охранник.

У Галущенко и облгаза были возможности разрешить спор при условии, если министр допустит сотрудников облгаза к счетчику. Впрочем, по словам представителей поставщика газа, Галущенко это не сделал.

Между тем, в январе-октябре 2021 года Украина в шесть раз сократила импорт газа до 2,535 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также "Страна" писала о том, что "Газпром" не забронировал дополнительный транзит газа через Украину на следующий год.