В январе-октябре 2021 года Украина в шесть раз сократила импорт газа до 2,535 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает ГП "Оператор газотранспортной системы Украины".

"За 10 месяцев 2021 года Украина импортировала 2,535 млрд куб. м газа, экспорт и реэкспорт составил 1,629 млрд куб. м", - говорится в сообщении.

В октябре 2021 года объем транспортировки природного газа из ЕС в Украину составил 154,7 млн куб. м, экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы вырос на 81% по сравнению с сентябрем и составил 479,3 млн куб. м.

"Импорт газа по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 77%, или на 510 млн куб. м, после остановки физического транзита газа в Венгрию, импорт из этой страны в Украину сократился в 16 раз, однако не остановился полностью благодаря виртуальному реверсу. В октябре из Венгрии импортировали 37 млн куб. м газа", - говорится в сообщении.

Лидером по поставкам газа в Украину стала Словакия, ее доля в общих объемах импорта составила почти 75% (115,9 млн куб. м).

А вот импорт из Польши сократился до 1,8 млн куб. м.

Экспорт и реэкспорт газа в октябре выросли на 81% по сравнению с сентябрем из-за увеличения поставок газа в Словакию и составили 479,3 млн куб. м.

Поставщики экспортировали в Венгрию 223 млн куб. м, в Словакию - 191,7 млн куб. м, в Польшу – 53,3 млн куб. м.

Также в октябре Молдова впервые за многие годы заказала не только российский газ, но и воспользовалась услугами альтернативных поставщиков. В частности, из Украины в Молдову пять поставщиков экспортировали 11,2 млн куб. м газа.

"Баланс импорта-экспорта газа остается положительным, ведь по итогам 10 месяцев 2021 года Украина получила больше газа, чем экспортировала. Однако следует отметить, что в сентябре-октябре отбор из таможенного склада превышает прошлогодние показатели, особенно в венгерском направлении. С сентября мы наблюдаем, как на фоне газового кризиса в Европе трейдеры наращивают реэкспорт газа из Украины, который закачали в хранилища в 2020 году", - сообщил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

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