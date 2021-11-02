Премьер министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что отопительный сезон идет стабильно и напомнил, что в текущем отопительном сезоне в Украине запретили отключать свет и газ.

Об этом глава правительства сказал в ходе пресс-конференции в Запорожье.

Шмыгаль напомнил, что Кабинет министров Украины запретил отключать электричество и газ во время отопительного сезона. По словам премьер, отопительный сезон проходит стабильно и "сорванным не будет".

Кроме того, он рассказал о ценах на электричество. Тариф на электроэнергию в Украине установлен следующий: в течение этого года и в следующем он будет 1,44 гривны для людей, которые потребляют до 250 кВт и 1,68 гривны для тех, кто потребляет больше.

"Что касается цен на рынке электроэнергии, а это не касается населения, это касается бизнеса, то там цена может колебаться. Это рынок и тут надо сказать, что в Украине цена на электроэнергию ниже, чем в Европе", - объяснил Шмыгаль.

Премьер добавил, что во время прохождения этого осенне-зимнего периода будет работать 14 из 15 энергоблоков электростанций по схеме 13+1.

"Фактически, мы понимаем, что электроэнергией все потребители будут спокойно непрерывно обеспечены", - заверил Шмыгаль.

Напомним, 31 октября в Полтаве из-за отсутствия отопления горожане вышли на протест и перекрыли движение авто.

Также сообщалось, что по состоянию на среду, 27 октября, в Украине треть жилых домов была не подключена к отоплению.