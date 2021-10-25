По состоянию на 25 октября в Украине к системе отопления подключены уже 45% жилых домов. В двух областях тепло подали к 100% жилого фонда.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития общин и территорий.

"В Украине начался отопительный сезон и сейчас регионы работают над запуском отопления в жилых домах. Так, по состоянию на 25 октября общий показатель подключения жилого фонда составляет около 45%", - цитируют в сообщении заместителя министра развития общин и территорий Наталью Хоцяновскую.

Она напомнила, что согласно законодательству, дату начала отопительного сезона в регионе определяет орган местной власти. Это зависит от погодных условий, где определяющим фактором является среднесуточная температура воздуха не выше +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.

Как утверждают в Министерстве, Закарпатская и Тернопольская области отчитались о подключении к теплоснабжению 100% жилых домов.

По данным Хоцяновской, в восьми регионах страны (Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ровенская, Киевская, Хмельницкая, Черновицкая области) - этот показатель составляет более 90%, в других областях также продолжается подключение жилого фонда к теплу.

Ранее "Страна" писала о том, что Киев и другие города повысили тарифы на отопление и тут же пообещали их не применять. Мы разбирались, что это значит.

Также мы сообщали, как изменятся тарифы на отопление в Киеве.