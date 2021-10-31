Сегодня, 31 октября, в социальных сетях опубликовали видео, на которым видно, как жители Полтавы перекрыли дорогу и временно остановили транспортное движение. Причиной проведения протестной акции, стало отсутствие отопления в квартирах местных жителей.

Об этом сообщает местный журналист Владимир Величко в своем-Телеграм-канале.

"А у нас в Полтаве протестуют. Жители 109-го микрорайона Полтавы вышли на акцию протеста из-за отсутствия отопления в квартирах. Зима близко", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Страна" анализировала о сложившейся критической ситуации с углем: веерные отключения и новые тарифы. На пороге зимы электростанции в Украине остались без угля. Что это значит?

Тем временем ситуация с углем в Украине, которая и так уже критическая, может еще больше усложниться. Глава профильного комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил в своем Telegram, что с 1 ноября Россия приостанавливает поставки энергетического угля в Украину.

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