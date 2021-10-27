В Украине по состоянию на 27 октября 30% жилых домов остаются без отопления. К теплоснабжению подключено около 70% жилых домов, также есть области, которые отчитались о 100% запуске отопления в жилом секторе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Показатель подключения на уровне 90% составляет в таких регионах: Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ровенская, Киевская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области.

В Закарпатской, Черниговской и Тернопольской областях тепло дали во все жилые дома.

В Минрегионе напомнили, что на прошлой неделе правительство приняло решение, которое создает предпосылки для снятия арестов со счетов предприятий ТКЭ и позволяет начать процесс заключения договоров реструктуризации долгов за потребленные энергоносители.

Напомним, в Киеве начали подключение зданий к теплу 23 октября и процесс планируют завершить за неделю.

Также стало известно, что для "Киевтеплоэнерго" тарифы на отопление повысили почти на 50%. Отдельные газоснабжающие компании Украины также обнародовали месячные тарифы на газ для населения в ноябре, которые значительно выше, чем в сентябре и октябре. Месячные цены достигают 40 гривен за кубометр.