В Киеве начали подключать дома к отоплению. За сегодня планируется подключить приблизительно 9% от общего количества жилого фонда.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

Так, городские власти приняли решение о старте отопительного сезона с 23 октября, беря во внимание прогноз погоды на следующую неделю. Согласно прогнозу синоптиков, среднесуточная температура будет на уровне ниже 8 градусов тепла.

Кроме того, в компании уточнили, что в Киеве функционирует одна из наиболее крупных централизованных сетей теплоснабжения в Европе: 200 котельных и свыше 2,7 тысячи км тепловых сетей.

Согласно технологическим нормам, развертывание подобной системы занимает около семи дней.

Напомним, в самом начале отопительного сезона в Украине складывается непонятная ситуация с тарифами на отопление и горячую воду для населения.

Также "Страна" писала, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" новый отопительный сезон встречает с новыми тарифами, которые на 50% выше прошлогодних. Решение вступает в силу с даты опубликования и будет действовать до 30 сентября 2022 года.