В четверг, 28 октября, Кабинет министров Украины в ходе очередного заседания запретил отключать отопление до конца текущего отопительного сезона, длительность которого обычно определяется исходя из средней суточной температуры воздуха.

"До конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры", - сказал премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на среду, 27 октября, в Украине треть жилых домов не подключена к отоплению. К теплоснабжению подключено около 70% жилых домов. Показатель подключения на уровне 90% наблюдался в таких регионах: Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ровенская, Киевская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области.

Также "Страна" сообщала, что в детском саду в Кировоградской области 2-летняя девочка получила переохлаждение. Температура воздуха в некоторых помещениях садика была 15-16 градусов.

Ранее мы писали, что в Киеве жилые дома начали подключать к отоплению. Процесс планируют завершить в ближайшее время.