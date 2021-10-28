В Кропивницком Кировоградской области 2-летняя девочка получила переохлаждение в детском саду №27 по причине отсутствия отопления. Мать малышки Оксана Деминтиенко забрала дочь домой с посиневшими губами и судорогами.

"В 9:30 позвонила воспитательница. Сказала, что ребенка трясет, посинели губы, ничего не ела. Руки-ноги холодные. Мы сразу поехали к врачу. Сказала – переохлаждение. В садик, разумеется, не ходить, выпасали лекарства. Ей вкололи анальгин с димедролом в больнице, и мы поехали домой, с условием, если будет плохо, то звонить в любое время. Сейчас "горит". Видимо, прошло действие лекарств", - рассказала мама 2-летней девочки, сообщает "Суспільне".

Женщина добавила, что в группе было 15 градусов.

По словам жительницы Кропивницкого, она одевает дочь тепло, а также принесла в сад обогреватель. Воспитатели сказали, будут включать, если позволит заведующая, потому что в целом это запрещено из-за пожарной опасности. "Сегодня разговаривала с заведующей, она сказала, что не разрешает. Минус три градуса на улице было, это не нормально, что нет отопление: 21 век, и это уже не 15 октября, а уже 26", - жалуется мама.

Ситуацию прокомментировала глава городского управления образования Лариса Костенко.

"Нас проинформировали и, действительно, в некоторых помещениях этого сада температура была 15-16 градусов. Это при том, что мы включаем обогреватели, но включать их во всех помещениях одновременно не имеет возможности, потому что электросети не рассчитаны на такую нагрузку. Поэтому мы приносим извинения мамочке, что есть такой факт", - сказала Лариса Костенко.

Чиновница добавил: "Но также обращаемся к родителям с пониманием отнестись к такой ситуации, если у вашего ребенка есть противопоказания, и он не может находиться в такой низкой температуре, надо это учитывать".

По состоянию на 25 октября в Украине отопление включили в 45% жилых домов. В двух областях тепло подали к 100% жилого фонда.

Ранее мы сообщали, что Киев и другие города повысили тарифы на отопление и тут же пообещали их не применять. Выяснили, что это означает.