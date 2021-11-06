Еврокомиссия в ближайшее время может внести в список зеленой энергетики атомную и газовую электрогенерацию. Решение планируют принять уже в ноябре.

Об этом пишет немецкое издание Focus.

В ноябре Еврокомиссия, вероятно, представит текст законопроекта, который официально классифицирует ядерную энергетику как экологически безопасный, устойчивый и "зеленый" источник энергии. Сейчас Евросоюз работает над системой классификации устойчивых инвестиционных возможностей, так называемой "таксономии". Инвесторы во всем мире с нетерпением ждут решения, поскольку если бы ядерная энергия считалась "зеленой", это было бы равносильно рекомендации Брюсселя финансовым рынкам вкладывать деньги в атомные электростанции.

По информации издания, Франция негласно работает над тем, чтобы отнести ядерную энергетику к безвредной для климата, поскольку правительство президента Эммануэля Макрона больше полагается на ядерную энергетику в своей климатической политике, чем любая другая европейская страна. Во Франции 56 реакторов, и 70% электроэнергии вырабатывается на атомной энергии. Президент Макрон хочет вложить один миллиард евро в так называемые "мини-электростанции".

В Брюсселе уже несколько дней циркулирует документ, в котором предлагаются точные технические критерии для включения ядерной энергии в "таксономию". Также речь в нем идет о включении в этот перечень газа, который хотят определить как "переходную технологию". По данным издания, документ подготовлен Францией и координируется с рядом восточноевропейских стран, также дружественных к ядерной энергии, включая Польшу, Хорватию, Словакию, Чехию и Венгрию.

Согласно документу, вся ядерная энергия без пороговых значений будет классифицироваться как "зеленая", включая добычу урана. Для газовых электростанций авторы предлагают ограничение прямых выбросов в 340 граммов эквивалента CO2 на киловатт-час. Многие современные электростанции уже преодолевают этот порог. Классификация газа как "зеленого" должна применяться до 2030 года, а не до 2025 года, как первоначально предусматривалось ЕС.

Чтобы решение было принято, государства-члены ЕС должны одобрить юридический текст законопроекта простым большинством голосов.

Ранее против включения ядерной энергетики в перечень "зеленой" выступала Германия, однако сейчас ее сопротивление значительно уменьшилось. Австрия и Люксембург по-прежнему считаются явными противниками ядерной энергетики в ЕС, а другие страны, такие как Нидерланды, Швеция или Испания, уже не столь враждебны в этом вопросе.

Некоторые эксперты опасаются, что решение ЕС по ядерной энергетике может отобрать инвестиции у более экологически чистых, дешевых и менее опасных ветряных электростанций. Однако другие специалисты настроены более расслабленно, по их мнению, зеленый ярлык для ядерной энергетики не обязательно означает, что теперь в нее будут вкладываться миллиарды.

Напомним, "Страна" писала о том, что в начале ноябре в Глазго проходил климатический саммит ООН. Мы рассказывали, что на нем решили и как это коснется Украины.

Также мы сообщали, как Украина планирует присоединиться к "зеленому курсу" Евросоюза.