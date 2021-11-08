Российский "Газпром" обещал с понедельника, 8 ноября, нарастить поставки газа в Европу, однако не сделал этого. В связи с этим цены на газ вернулись в 990 долларов за тысячу кубов.

Об этом говорится в данных ICE Futures и Bloomberg.

На торгах в понедельник на главном хабе Европы TTF в Нидерландах стоимость на газ выросла до 80,8 доллара за МВт-час, то есть 987 долл. за тысячу кубометров.

При этом ранее президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" заполнить свои европейские хранилища по окончании внутренней кампании.

В результате "Газпром" заявил, что не будет продавать топливо на своей торговой платформе в период с 8 по 12 ноября, а также не забронировал дополнительные транзитные мощности в направлении Европы на аукционах в выходные.

Помимо этого, другой российский газопровод Ямал-Европа до сих пор прокачивает только часть нормального уровня в страны Евросоюза. При этом российский монополист тоже не забронировал дополнительных мощностей.

В Кремле уверены, что поручение "Газпром" не нарушает, потому что может сам принимать решения по ежедневным поставкам газа в Европу.

В то же время, положение на рынке ухудшается в связи с началом отопительного сезона, в который Европа вошла с одним из самых низких запасов за более чем десятилетие. Ожидается, что спрос в дальнейшем будет расти: синоптики прогнозируют понижение температуры в последующие недели.

В Bloomberg уточнили, что некоторые из трейдеров до сих пор рассматривают возможность того, что Россия все же возобновит поставки в Европу.

"Возможно, им нужны сутки, чтобы перенаправить потоки на экспорт, и нам следует дождаться вторника, прежде чем полностью утратить веру", – сказал Джеймс Гакстеп, аналитик S&P Global Platts.

Он добавил, что даже если РФ увеличит поток газа в Европу, объемы все равно ограничены, пока "Газпром" не забронирует дополнительный польский или украинский транзит.

Так, на фоне отсутствия поставок и опасений дефицита топлива зимой электроэнергия Европы также дорожает. Например, в Германии цена мегаватт-часа прибавила 6,9% и выросла до 166,50 евро.

В течение торгов цены опустились до 76,2 МВт-ч, что остается выше котировок 1-5 ноября.

Ранее мы писали о том, что цена на газ в Европе впервые с 17 сентября опустилась ниже $800 за тысячу кубометров данные торгов. Удешевление произошло в процессе торгов в пятницу, 29 октября.

Между тем, Россия готовится выйти на рекордные показатели поставок газа на мировой рынок до конца 2021 года. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. При этом он добавил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не ограничений на поставки газа со стороны России.