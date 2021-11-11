В Евросоюзе заявили, что не позволят президенту Беларуси Александру Лукашенко запугать ЕС угрозами перекрыть транзит газа в западные страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе.

"В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками - государствами Африки, Норвегией, Россией, - и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", - сказал Джентилони.

Кроме того, он подтвердил, что вопросы безопасности поставок газа в страны ЕС включат в первую оборонную концепцию Евросоюза, которую утвердят в следующем году.

Напомним, в Евросоюзе готовы ввести ряд новых санкций в ответ на миграционный кризис на польско-белорусской границе. В свою очередь Лукашенко заявил, что готов перекрыть газ Западу, в ответ на санкции и закрытии границ.

Также сообщалось, что огромная колонна из тысяч нелегальных мигрантов пытается попасть в Польшу через границу с Беларусью. Миграционный кризис между Минском и соседними странами ЕС - Польшей, Литвой и Латвией - начался еще зимой. В их направлении с белорусской территории двинулся поток беженцев из стран Ближнего востока и Африки.