Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов перекрыть газ Западу, в ответ на их новый ряд санкций и закрытие границ.

Об этом сообщает Белта со ссылкой на сегодняшнее совещание правительства Беларуси в Минске.

"Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. На этот пятый пакет, Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко. - Ред.), вам было поручение: мы им прощать ничего не должны. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем", - заявил Лукашенко.

Глава Республики также сообщил, что через Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал - Европа, при этом в последнее время объемы транзита голубого топлива из России на Запад значительно увеличились.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют - пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", - подытожил Глава Беларуси.

Напомним, 9 ноября Александр Лукашенко обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию, сложившуюся на белорусско-польской границе, где собрались тысячи мигрантов.

Спустя два дня после телефонного разговора глава Беларуси обратился к Путину с просьбой подключить стратегическую авиацию к дежурству на границах Беларуси и Союзного государства.