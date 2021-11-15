Ситуация с мигрантами, аналогичная той, которая развивается на польско-белорусской границе, может возникнуть и на украинском кордоне.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы видим, что происходит на границе с Польшей. Также проблемы могут быть в Литве, Латвии и Украине. Мы понимаем, что режим Лукашенко использует ситуацию с мигрантами, мы очень обеспокоены такой ситуацией", - сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО внимательно следит за действиями РФ, которая увеличивает свое присутствие со стороны Балканов.

"Это мероприятия которые происходят одновременно. Мы видим также, что Россия свое присутствие увеличивает со стороны Балканов. Мы должны быть бдительными, готовыми, должны делать все, чтобы Россия снизила эскалацию", - заявил Столтенберг.

Ранее "Страна" писала о том, что британский генерал призвал НАТО быть готовым к войне с Россией.

Также мы сообщали, что глава дипломатии Евросоюза заявил, что потоки нелегальных мигрантов в Беларусь удалось взять под контроль.