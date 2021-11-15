В Польше полиция задержала четверых человек, которые перевозили нелегально въехавших в страну мигрантов. Среди "курьеров" был и гражданин Украины.

Об этом сообщает TVN24.

Всего в прилегающий к Беларуси регион "курьеры" из Великобритании, Швеции, Германии и Украины перевезли на автомобилях 33 человека. Гражданин Великобритании, задержанный для досмотра в городе Верж, в своей машине вез восемь иракцев.

Полиция Ольштына задержала для проверки автомобиль Toyota, за рулем которого ехал гражданин Швеции с десятью иракцами. Иракцев также доставил водитель Volkswagen, остановленный для проверки офицерами из Кракова. Гражданин Германии вез в машине девять человек.

Катовицкие полицейские задержали в Клещеле автомобиль Ford, за рулем которого находился гражданин Украины. Предполагалось, что он будет везти шесть иракцев.

"Этого водителя ждали люди, которых он должен был забрать", - рассказали в полиции.

На данный момент, с начала кризиса на польско-белорусской границе, полиция Подляского воеводства задержала более 260 человек в связи с пособничеством в пересечении границы.

Напомним, в Минобороны Украины пригрозили украинцам пригрозили уголовной ответственностью за помощь нелегалам из Беларуси в пересечении границы.

Также сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза заявил, что потоки нелегальных мигрантов в Беларусь удалось взять под контроль.