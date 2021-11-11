Президент Польши Анджей Дуда заявил, что силовики страны находятся в наивысшей степени готовности в связи с кризисом на границе с Беларусью.

Об этом он сказал вечером 11 ноября в телеобращении по случаю Дня независимости Польши.

Польский президент считает, что за миграционным кризисом стоит непосредственно белорусское руководство.

"В последние дни наша страна стала целью гибридной атаки, управляемой КГБ Александра Лукашенко. Мигранты с Ближнего востока брутально используются диктатурой, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и Европейском союзе. Это результат планомерной и запланированной политики режима Александра Лукашенко, который не остановился перед фальсификацией результатов выборов президента, перед репрессиями, стрельбой по своим соотечественникам и лишением свободы тысяч представителей оппозиции, перед явным нарушением прав человека", - сказал он.

Дуда решительно заявил о готовности отразить эту атаку.

"Я уверяю, что Польша готова к отпору этой акции служб режима Лукашенко. Наша Пограничная стража, Войско польское, полиция и другие службы в состоянии наивысшей готовности", - заверил Дуда.

Он добавил, что находится в постоянном непосредственном контакте с руководителями стран региона, а также с партнерами из НАТО и Европейского союза. В этих блоках позицию поляков встречают с полной поддержкой и пониманием, рассказал он.



При этом Дуда заявил, что Польша не может позволить себе впустить на свою территорию даже небольшое количество мигрантов, так как за ними последуют новые.

"Мы не можем согласиться с нелегальным переходом польской границы. Согласие на нелегальный вход даже небольшого количества мигрантов или отсутствие адекватной реакции привело бы к драматическим последствиям как для нас, так и для всего Европейского союза. Десятки, а может и сотни тысяч людей, обманутых Лукашенко, штурмовали бы польскую границу. Это означало бы еще больше человеческих бед и трагедий", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что мигранты обустроили лагерь у границы Беларуси и Польши.

Мы также писали, что ситуацию на границе Дуда обсуждал по телефону с Владимиром Езеленским.