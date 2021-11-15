Уходящий в отставку начальник штаба обороны Британии, генерал сэр Ник Картер заявил, что британские вооруженные силы и НАТО должны быть готовы к войне с Россией. По его словам, об этом свидетельствует напряженность в Восточной Европе, но он не верит, что Владимир Путин действительно хочет "горячей войны" с Западом.

Об этом пишет The Guardian.

По мнению генерала, Россия теперь представляет собой большую угрозу для Восточной Европы, чем это было, когда он приступил к исполнению своей должности восемь лет назад.

Он сказал, что "явно надеялся", что войны с Россией не будет, и он не верил, что страна хочет физической войны, но НАТО должно быть к этому готово.

Причинами этого он назвал напряженность на границе между Польшей и союзницей России Беларусью из-за беженцев, а также признаки того, что российские войска могут сосредоточиться вдоль границы с Украиной.

Кроме того, Картер высказал мнение, что скорее всего, ситуация на границе Беларуси и Украины была "классическим отвлечением внимания" со стороны российского правительства.

На вопрос, может ли это вылиться в открытые военные действия, Картер ответил: "Не знаю. Я думаю, мы должны быть начеку и убедиться, что сдерживание возобладает, и, что очень важно, мы должны убедиться, что в альянсе НАТО существует единство, и мы не допускаем возникновения каких-либо пробелов в нашей коллективной позиции".

Ранее "Страна" писала о том, что по словам генсека НАТО, альянс следит за действиями России на границе с Украиной и готов к любому развитию ситуации.

Также мы сообщали, что ранее газета The Mirror со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что Британия готова перебросить в Украину до 600 спецназовцев из-за угрозы "вторжения РФ".