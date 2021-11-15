Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс внимательного следит за обстановкой на границе России и Украины и готов реагировать, если она изменится.

Об этом Столтенберг заявил в эфире телеканала HBO.

"Мы внимательно наблюдаем за необычными передвижениями российских войск на границе с Украиной", - сказал он.

По словам генсека НАТО, альянс "начеку" и готов "к любому развитию ситуации".

Также Столтенберг сказал, что Украина разочарована тем, что ранее данное обещание о присоединении страны к плану действий по членству в НАТО для "защиты от России" еще не выполнено. По его словам, членство может быть достигнуто только в том случае, если все 30 стран-членов поддержат его.

Напомним, на прошлой неделе издание Bloomberg сообщило, что США предупредили Европу о возможном вторжении России в Украину.

Также мы сообщали, что в ноябре в Пентагоне дважды делали заявления о слежке за необычной активностью России у границ Украины.

Кроме того, сообщалось, что 13 ноября Путин опроверг подготовку Россией нападения на Украину.